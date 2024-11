La Motorizzazione nell’ex aula bunker non piace ad autoscuole e privatisti. Pratiche ed esami col contagocce

Como – Sta creando problemi alle autoscuole e anche agli utenti privati lo spostamento della motorizzazione nella nuova sede allestita nell’ex aula bunker nel carcere Bassone. A causa di problemi con la connessione molte attività devono essere svolte altrove: ad esempio gli esami di teoria per la patente di guida che devono svolgersi a Lecco, mentre per gli esami pratici di guida per le moto i privatisti devono andare a Erba, nel piazzale messo a disposizione da Lariofiere. Va peggio ai camionisti alle prese con le pratiche di revisione dei loro automezzi, costretti a spostarsi fino a Varese. A sollevare il problema non sono sole autoscuole, rappresentate dall’Unasca, ma anche molti privati che sono in attesa di poter procedere con esami e revisioni dovranno attendere fino a fine mese.

“Abbiamo perso definitivamente la vecchia aula bunker, che si sarebbe potuta utilizzare per le attività delle persone che si trovano in carcere, e non abbiamo una nuova motorizzazione - lamenta Luigi Nessi, di Sinistra Italiana - Tutti i partiti presenti nel nostro Consiglio Comunale hanno avallato questa scelta, che io considero poco utile, per non dire peggio. Inoltre, questa scelta comporta ulteriori problematiche. Ad esempio quando a gennaio anche i camion dovranno effettuare le revisioni in via Al piano la viabilità rischia di bloccarsi”.

Le conseguenze del via vai di auto e camion rischiano di pagarlo gli abitanti di Albate. “Al termine della superstrada a pagamento e della strada che va a Casnate, c’è un piccolo ponticello dove due auto non passano contemporaneamente. Dall’altro lato, c’è l’ingresso dalla Canturina, in via Acquanera, che è una strada stretta, inizialmente senza marciapiede e poi con il ponte della ferrovia. La strada è in curva e la visibilità è limitata, il rischio di incidenti è molto alto”.