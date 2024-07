Tragico volo in moto. Il 41enne di Albese non ce l’ha fatta

I soccorritori del 118 lo hanno recuperato in condizioni gravissime, dopo essere stato sbalzato nella roggia a causa dell’urto con un’auto. A quello scontro, avvenuto venerdì alle 18 sulla Novedratese Stefano La Torre, 41 anni di Albese con Cassano, è sopravvissuto solo poche ore. Trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto poco dopo il ricovero. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della Novedratese, all’altezza del ristorante Croce di Malta: l’uomo, in sella alla sua moto, procedeva verso Mariano e, secondo i rilievi svolti dai carabinieri di Mariano Comense, stava superando la colonna di auto. È finito contro un’auto che stava svoltando a sinistra per raggiungere la stazione di sevizio sul lato opposto della strada, guidata da una donna di 28 anni di Carugo. Una manovra consentita: ora la ricostruzione dovrà stabilire il motivo che ha causato l’incidente, e capire se la donna alla guida dell’auto non ha visto la moto arrivare, o se la velocità del centauro non ha consentito la frenata.

Nell’urto, la moto ha strisciato a terra ed è finita sotto il guard rail, La Torre è stato sbalzato in una roggia a lato della carreggiata, dove è stato raggiunto dai soccorritori del 118, che hanno subito fatto intervenire l’elisoccorso per accelerare il trasporto in ospedale. Per il suo recupero, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo speleo fluviale, unici a poter raggiungere il punto impervio in cui era finito. Ma qualche ora più tardi, i medici hanno dichiarato il decesso. Anche la conducente dell’auto, è stata a sua volta trasporta in pronto soccorso, sotto choc. Ora la Procura di Como valuterà quali ulteriori accertamenti disporre, partendo da quanto i carabinieri sono riusciti a ricostruire sul posto, valutando le posizioni dei veicoli, le traiettorie e tutti gli elementi utili a capire come orientare le indagini. C’è grande sgomento ad Albese dobe il quarantenne si era trasferito e a Inverigo doveva aveva vissuto fino a qualche tempo fa. Paola Pioppi