Maurizio Lancerotto morto sul suo autocarro nello scontro frontale a Fino Mornasco

Fino Mornasco (Como) – Nello scontro tra due autocarri, avvenuto ieri in via Valle Mulini a Fino Mornasco, è morto sul colpo uno dei due conducenti. La vittima è Maurizio Lancerotto, 45 anni residente a Veniano, trovato ormai senza vita dal medico del 118, arrivato pochi minuti dopo lo scontro. I due mezzi, un Iveco cassonato condotto da un canturino di 49 anni, e il furgone guidato dalla vittima, si sono incrociati pochi minuti prima delle 14, mentre arrivavano da due direzioni opposte. Lo scontro è stato praticamente frontale: l’Iveco è finito fuori strada con la parte anteriore sinistra sfondata, mentre il furgone bianco guidato da Lancerotto si è completamente accartocciato nella parte anteriore, e si è ribaltato sul fianco sinistro a lato della strada.

L’uomo, all’interno dell’abitacolo, ha riportato traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato scampo. Anche l’austista dell’altro mezzo è rimasto ferito, con un trauma cranico e lesioni alle gambe. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna e ricoverato, mentre rientrava l’elisoccorso fatto decollare, nel tentativo di poter tenere in vita e trasportare in pronto soccorso anche il quarantacinquenne. Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, è intervenuta la polizia locale di Fino Mornasco, che dovrà capire quale dei due conducenti ha urtato l’altro: al momento, sembra infatti che l’incidente possa essere stato causato da una leggera invasione di corsia, ma è una ipotesi in corso di verifica.