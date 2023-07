Violento temporale a Dongo, frana di massi e fango sulla frazione Campiedi: cancellata la strada principale

Dongo (Como), 6 luglio 2023 - Un violento acquazzone ha trascinato massi e fango nella frazione Campiedi di Dongo dove alcune auto che erano parcheggiate nei cortili sono state investite dai detriti. Per fortuna non ci segnalano persone ferite, ma i danni sono comunque ingenti e i vigili del fuoco sono al lavoro con i residenti per cercare di spalare i detriti e liberare box e scantinati che sono completamente invasi.

La colata di fango e pietre molto probabilmente si è staccata da una valletta in quota e poi è piombata in paese trascinata dalla pioggia. Un paio di settimane fa le forti piogge avevano creato problemi in altri paesi del Centro Lago, provocando frane e smottamenti che avevano interrotto anche la statale Regina, per fortuna questa volta i disagi sono stati più limitati.