Incidente a Tavernola, auto si schianta contro il portone di una casa: gravissimo un giovane

Como, 6 gennaio 2025 – Incidente sabato sera poco prima delle 22.30, a Tavernola, in via Conciliazione, la strada che sale da via per Cernobbio fino a Sagnino passando per la frazione di Como.

Una Toyota Yaris è finita fuori strada e si è schiantata contro il muro ed il cancello di un’abitazione della zona. Danni alla vettura ed anche alla casa. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano altre auto coinvolte.

A bordo c’erano tre giovani tra i 18 e i 19 anni: uno è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto i vigili del fuoco, gli altri due sono riusciti ad uscire da soli. Tutti sono stati portati in ospedale: il primo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese (prognosi riservata), gli altri due al Valduce ed al Sant’Anna.

Sul posto, oltre ai pompieri e ai soccorritori del 118, è intervenuta una volante della polizia di Stato che si sta occupando di ricostruire le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto.