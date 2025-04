Malori durante la gita al monte Boletto: 23 scout minorenni salvati da due elicotteri

Tavernerio (Como), 17 aprile 2015 – Un gruppo di 23 giovani scout minorenni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, con un intervento di soccorso particolarmente complesso da parte dei vigili del fuoco del nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale del Comando di Como, assieme ai volontari del Soccorso Alpino.

Erano rimasti bloccati a causa del maltempo nella zona del Monte Boletto, nel territorio di Tavernerio. Le operazioni di recupero dei ragazzi, quasi tutti di età adolescenziale, sono state rese ancora più difficoltose dalle condizioni meteorologiche avverse, e dalla posizione impervia in cui si trovava il gruppo.

Sul posto sono stati impiegati due elicotteri: uno del servizio sanitario regionale e il Drago 166 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia. Una ragazza in stato di ipotermia e un ragazzo che aveva accusato un malore sono stati immediatamente presi in carico e trasportati in ospedale dall’elicottero del 118. Gli altri 21 scout, in discrete condizioni, sono stati portati in salvo con l’elicottero Drago 166, che ha svolto più voli per garantire il trasporto di tutti in una zona sicura. L’intervento si è concluso verso le 20, senza ulteriori conseguenze per i ragazzi. In posto anche i carabinieri.