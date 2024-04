Svincoli dell’ex statale dei Giovi. C’è l’accordo: saranno più sicuri

È stato sottoscritto l’accordo di programma integrativo per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli svincoli lungo la ex statale dei Giovi. Il progetto prevede una serie di interventi per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti. In particolare, la razionalizzazione dell’intersezione tra via Leopardi e via Catelli a Grandate e Casnate con Bernate, eliminando la precedenza alla strada principale e istituendo la circolazione con precedenza a sinistra ai veicoli già all’interno dell’anello di scorrimento. Inoltre la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’accesso al supermercato situato a circa 250 metri a nord della rotatoria esistente, a servizio anche del nuovo impianto di distribuzione di carburanti, anche in questo caso con precedenza a sinistra. Infine il raddoppio delle corsie tra la rotatoria esistente e quella di nuova costruzione. Il documento è stato sottoscritto dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e dai sindaci di Grandate, Alberto Peverelli, e di Casnate con Bernate, Anna Celestina Seregni. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in un milione e 500mila euro, di cui un milione e 300mila a carico della Provincia di Como e i restanti 200mila suddivisi tra i due Comuni interessati.

"Questo accordo rappresenta un passo avanti importante per la realizzazione di un intervento strategico per la sicurezza della nostra provincia – ha detto Bongiasca –. Le nuove opere di messa in sicurezza, contribuiranno a ridurre i rischi di incidenti e a migliorare la vita dei cittadini di Grandate, Casnate con Bernate e di tutti i comuni attraversati da questa importante arteria stradale". Il sindaco di Grandate, Alberto Peverelli, ha aggiunto: "Ringrazio tutti gli attori che hanno consentito di raggiungere questo risultato, che va nella direzione di migliorare la sicurezza degli utenti di un’arteria stradale molto trafficata".

Pa.Pi.