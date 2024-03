Sui social scatta la psicosi: "Un uomo segue i bimbi"

Nelle ultime 24 ore si è diffusa la psicosi sui social per un giovane che vagando tra Sondrio, Ardenno, Sirta, Morbegno e forse altre località, spostandosi con i mezzi pubblici, avrebbe a più riprese volto lo sguardo verso minorenni.

Il tam tam su Facebook, Instagram e altre piattaformi, come su wattsapp, è stato tambureggiante. Al punto che alcuni lo hanno addirittura fotografato mentre attraversava la strada e postato la sua foto sui social.

"L’ho beccato venerdì ed era qui a fissare i miei bimbi, nel fine settimana a Sondrio ha seguito dei bambini", scrive un genitore preoccupato che, a quanto pare, lo ha pure accostato. All’elementare di Montagna ieri hanno detto ai bambini di "stare attenti". La situazione è a conoscenza delle forze dell’ordine.

"Bene che la popolazione prenda parte al controllo del territorio - dice il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dell’Arma - ma non si cada nel facile allarmismo o nell’allerta pedofilia. L’individuo è monitorato da noi e dalla Polizia, risulta innocuo. È soggetto svantaggiato, si guarda attorno, non parla, non fa del male". M.Pu.