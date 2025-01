Studenti del Fermi al freddo. Causa guasto alla caldaia

Un rientro a scuola difficile dopo le vacanze di Natale per gli studenti del liceo Fermi di Cantù, costretti da alcuni giorni a fare lezione al freddo a causa del guasto della caldaia dell’istituto, di proprietà dell’amministrazione provinciale. Il problema si è manifestato nell’ala ovest dell’istituto che conta 1.085 alunni suddivisi in 45 classi, nei giorni scorsi la caldaia è andata in tilt e nonostante l’intervento dei tecnici dell’amministrazione provinciale il problema non è stato ancora risolto. La situazione dovrebbe migliorare solo a partire dalla metà della prossima settimana, quando dovrebbe entrare in funzione la nuova caldaia, ma fino ad allora gli alunni sono costretti a convivere con il freddo che in alcuni classi ha fatto precipitare la colonnina di mercurio ben al di sotto dei 20 gradi. Così studenti e insegnanti sono costretti a tenere il cappotto anche a lezione e c’è anche chi si è portato coperte e plaid da casa per poter rimanere al caldo. Non va meglio a Como, allo storico liceo Volta dove nei giorni scorsi, sempre per un guasto alla caldaia, la temperatura all’interno di alcune classi è addirittura scesa sotto i sedici gradi. Anche in questo caso i tecnici dell’amministrazione provinciale sono intervenuti così come avevano fatto lo scorso novembre quando l’istituto che ospita 976 alunni e conta 43 classi, era rimasto al freddo per alcuni giorni. L’impianto in questo caso è stato riparato e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Nonostante il piano di investimenti varato dalla Provincia di Como, quasi un milione di euro quest’anno e 2,5 milioni il prossimo, non è semplice rimanere al passo con gli interventi di sistemazione e adeguamento delle 17 scuole superiori presenti sul Lario, alcune delle quali hanno una lunga storia alle spalle. Le sistemazioni da fare sono tante e spesso il problema non sono tanto i fondi a disposizione, che pure sono limitati, quando il tempo necessario per svolgere gli interveti che vanno concentrati soprattutto d’estate. R.C.