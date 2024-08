Stremati in acqua. La polizia salva tre turisti

Non bastano i divieti e i cartelli, con la traduzione in più lingue, un tuffo nel lago soprattutto in agosto è una tentazione irresistibile per chi è in vacanza in città. Lo sanno bene gli agenti della polizia di Stato che sabato mattina, durante il monitoraggio delle aree di balneazione nel primo bacino del Lario, hanno soccorso tre giovani nuotatori che avevano deciso di fare una traversata nonostante il transito di diverse imbarcazioni. La pattuglia rientrava dopo aver svolto il servizio di sicurezza per la gara di motonautica ’Lake Como GP Championship’, che si è svolta di fronte a Villa D’Este a Cernobbio.

I tre giovanissimi, tutti 18enni e residenti negli Stati Uniti, si erano tuffati nelle acque del lago vicino al Tempio Voltiano, dove tra l’altro è vietata la balneazione, poi si sono diretti verso il Porto Marina nei pressi dell’Hangar dell’Aeroclub. Quando gli agenti li hanno avvistati nuotavano con grande difficoltà a causa del passaggio di alcune imbarcazioni. Gli agenti li hanno prontamente soccorsi e fatti salire a bordo della propria imbarcazione. Una volta tratti in salvo, i tre giovani americani sono stati identificati e redarguiti per l’incoscienza della loro impresa. La questura ha inoltre emesso una sanzione per la loro condotta pericolosa, in violazione delle norme di sicurezza che regolano la navigazione sul lago di Como. Un epilogo imprevisto per la breve vacanza dei tre ragazzi americani, che torneranno in vacanza con una multa salata.