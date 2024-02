Strage di Erba, i figli di Mario Frigerio: “Speriamo sia messa parola fine a questo accanimento”

Erba (Como) – "La nostra speranza è, soprattutto, che venga messa la parola fine a tutto questo clamore, a questo accanimento e che finalmente i nostri cari possano riposare in pace e con il rispetto che meritano". Queste le parole di Elena e Andrea Frigerio, figli di Mario Frigerio e di Valeria Cherubini (uccisa nella strage di Erba), che hanno affidato la propria riflessione ad Adkronos, tramite il loro avvocato Adamo De Rinaldis.

Il 3 marzo a Brescia si terrà l'udienza sulla revisione del processo, che ha visto la condanna in via definitiva all'ergastolo dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nel massacro dell’11 dicembre 2006 persero la vita Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. "Confidiamo, come sempre, nella giustizia, come è sempre stato in tutti questi anni. Anni difficili, pesanti, in cui - scrivono i fratelli - non abbiamo avuto modo di far rimarginare le ferite. Anni in cui, però, abbiamo sempre confidato nella verità, quella processuale, quella delle aule di tribunale, quella che ha portato alle sentenze nei tre gradi di giudizio''.