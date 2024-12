Storia in città. Visita al bunker antiaereo

Visita al bunker antiaereo di Como oggi alle 15, organizzata da Slow Lake Como, a cui possono essere fatte le prenotazioni, anche attraverso il sito internet. Si tratta di un rifugio antiaereo e antigas del 1937 perfettamente conservato, che consente di fare un’esperienza unica, tra storia e aneddoti relativi alla Seconda Guerra Mondiale. Un rifugio, o ricovero collettivo, in pieno centro Como, nei sotterranei della sede della Croce rossa. L’esperienza include anche l’ingresso al Museo dedicato alla Croce rossa di Como, che organizza l’evento in collaborazione. Il ritrovo è in via Italia Libera 11, sede del Comitato Cri.