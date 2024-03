"Stop alle manovre. Lago troppo alto"

Garda oltre i limiti: la Comunità del Garda chiede alla Provincia autonoma di Trento di posticipare le periodiche manovre dello scolmatore Adige-Garda. A causa delle recenti precipitazioni e viste le previsioni per i prossimi, la Comunità del Garda ha scritto una richiesta formale per rimandare le operazioni previste dal 4 all’8 marzo, di manutenzione ordinaria della galleria, che farebbe riversare ulteriore acqua nel lago, dall’Adige. Non una quantità eccessiva, ma visto che si è in una situazione in cui i livelli del lago sono a 140 cm sullo zero idrometrico (per questo è stato portato il deflusso nel Mincio a 150 mc/s) rispetto ad un massimo che dovrebbe essere di 135 cm, sarebbe più opportuno evitare l’afflusso d’altra acqua. Col lago così alto, c’è il rischio di esondazioni e danni alle strutture rivierasche; inoltre, con gli scolmatori pieni, i reflui fognari finiscono a lago.