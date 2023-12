Statale 36 senza pace: lavori e disagi

Dopo le festività dell’Immacolata ancora disagi si sono registrati lungo la strada statale 36 che collega Milano, Lecco e la Valtellina. Ieri, infatti, la strada è stata chiusa al traffico in direzione sud, all’altezza della Galleria Montepiazzo, nel tratto tra Colico e Dervio, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per verifiche sugli impianti all’interno al traforo. Sul posto, per gestire la congestione delle migliaia di veicoli che transitano sulla principale arteria stradale del Lecchese, sono intervenuti agenti della polizia stradale e personale di Anas, la società che ha in carico la gestione dell’infrastrutture. Il traffico veicolare è stato deviato sulla Sp 72. Un’interruzione che, inevitabilmente, ha subito creato disagi, con la creazione di lunghi incolonnamenti di auto e mezzi pesanti.