Como, pedina l’ex compagna e la minaccia: stalker già ammonito finisce in carcere

Appiano Gentile, 18 aprile 2025 – Nonostante l’ammonimento del questore continuava a seguire e perseguitare l’ex compagna, finendo così in carcere. L’uomo, 56 anni residente ad Appiano Gentile, è stato condotto in carcere ieri mattina dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, concesso dal Gip di Como in seguito alle segnalazioni e alla richiesta di misura restrittiva chiesta dagli stessi militari. a far scattare l’esigenza di tutelare la donna, 47 anni, sono stati i continui pedinamenti da parte dell’uomo, che non voleva accettare la fine della loro relazione.

L’esordio

La prima denuncia da parte della vittima era stata presentata lo scorso 28 febbraio ai carabinieri di Appiano. Ma nel frattempo, nonostante fosse stato emesso un provvedimento di ammonimento del questore, l’uomo ha continuato a seguire la compagna, e il 7 marzo, dopo essersi appostato sotto casa, l’aveva avvicinata cercando di strapparle il cellulare.

Lesioni al petto

Era poi risalito sulla sua auto e, dopo averla minacciata, mentre ripartiva aveva aperto la portiera colpendo la donna al petto causandole lesioni per le quali è andata incontro a una prognosi di dieci giorni. La stessa sera, la donna ha presentato ai militari l’integrazione di denuncia da cui è partita la richiesta di emissione della misura cautelare. Una volta ottenuto il provvedimento, i carabinieri hanno rintracciato l’indagato a Busto Arsizio, dove si era trasferito, per poi portarlo al Bassone di Como.