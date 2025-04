Vede la sua ex in auto, la blocca, la insulta e la schiaffeggia: arrestato

Erba (Como), 7 aprile 2025 – L’ultimo episodio, il più grave e violento, era avvenuto in mezzo alla strada, quando l’ex compagno l’aveva incrociata mentre entrambi erano in auto, l’aveva inseguita e bloccata, impedendole di sfuggirgli, per poi scendere, insultarla e colpirla con uno schiaffo.

Così la donna si è presentata ai carabinieri di Erba per sporgere denuncia, raccontando una serie di episodi avvenuti dal momento in cui lei aveva deciso di interrompere la relazione con un uomo di 43 anni, italiano residente a Erba. Che ora è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Como.

Inizialmente la vittima si era trovata tempestata quotidianamente di telefonate e messaggi, anche offensivi e denigratori. Ma poi le persecuzioni erano diventate sempre più invasive, al punto da limitarne la libertà e metterla in grave imbarazzo davanti alle persone con cui lavorava o che frequentava. L’ex compagno si presentava all’esterno del suo luogo di lavoro, scrivendole frasi offensive sull’auto lasciata in sosta, oppure sotto casa per suonare insistentemente il citofono e procurarle pesantemente disturbo. Causandole un crescente stato di ansia e di timore, che è stato tra gli elementi che hanno motivato la misura cautelare. Infine l’aggressione fisica: dopo averla incrociata mentre entrambi erano in auto, l’aveva superata e bloccata, insultata e colpita con uno schiaffo. I carabinieri di Erba che ricevuto la denuncia inoltrandola in Procura, dove il magistrato ha chiesto la misura cautelare per mettere fine alle condotte e garantire sicurezza la donna.