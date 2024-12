Concerti allo stadio Sinigaglia: accordo tra il Comune i Como 1907

Non solo sport, ma anche eventi e spettacoli. Comune e Como 1907 hanno raggiunto la quadra per la gestione dello stadio Sinigaglia, che rimarrà in uso della società sportiva fino al 2032 per un canone di concessione di 205mila e 910 euro l’anno, con la possibilità di utilizzare la struttura non solo per le partite della serie A, ma anche per le competizioni internazionali alle quali in futuro la società lariana non nasconde di ambire a partecipare. Nell’attesa della Uefa Legue che verrà, al Sinigaglia si preparano a ospitare anche eventi e spettacoli.

Alle spalle del club, infatti, c’è una proprietà ricchissima, anzi la più ricca in assoluto in Italia: gli indonesiani Robert e Michael Hartono detengono un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari secondo Forbes e sono entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta. L’antipasto si è già visto il 15 settembre, nel pre partita contro l’Hellas, quando allo stadio si è esibito il rapper Gué Pequeno, il mese successivo contro la Lazio Camilla Magli e a fine novembre La rappresentante di lista prima della partita contro il Monza. In futuro però lo stadio potrà ospitare concerti interi, contando anche sulla location a due passi dal confine e quindi ideale per intercettare anche il pubblico in arrivo dal Canton Ticino.

Nell’articolo 3 della convenzione si specifica che “alla concessionaria è data facoltà di utilizzare la struttura anche per organizzare eventi, attività ricreative, culturali, convegnistiche o di spettacolo aperti al pubblico”, con la precisazione che gli eventi “di carattere non sportivo non potranno in ogni caso rappresentare più del 30 % delle manifestazioni totali organizzate presso lo stadio comunale”. Nell’accordo pubblicato la vigilia di Natale viene anche precisato che, in caso di retrocessione, il canone sarà riparametrato. Inoltre il club dovrà corrispondere a Como Servizi Urbani un indennizzo a partita per il mancato introito degli stalli blu destinati a parcheggio “che risultano occupati nell’interesse del Como 1907”.