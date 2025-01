Cerca di entrare allo stadio per Como-Milan senza biglietto: denunciato 22enne. Per lui anche un Daspo di 2 anni

Como, 16 gennaio 2025 – Si è intrufolato tra i tifosi durante la partita Como-Milan di martedì 14 gennaio, e ha cercato di entrare allo stadio senza il biglietto. Ma il giovane, un marocchino di 22 anni, è stato identificato dalla polizia della Questura di Como, denunciato e raggiunto da un Daspo della durata di due anni, che lo terrà a lungo lontano dai luoghi in cui avvengono manifestazioni sportive.

Durante le fasi di accesso dei tifosi all’interno dello stadio della zona dei distinti, un agente ha notato il ventiduenne che si aggirava tra il percorso delle transenne davanti ai tornelli di accesso, cercando di trovare il momento buono per potersi intrufolare all’interno dello stadio. E’ così riuscito a superare il primo controllo, ma prima di a proseguire oltre, subito fermato dai poliziotti.

Portato in Questura, è risultato irregolare sul territorio è stato denunciato per aver tentato di accedere abusivamente all’interno di un impianto sportivo, in base a una specifica legge, che punisce tra le altre cose gli accessi abusivi, lo scavalcamento e l’invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. La sua posizione amministrativa è inoltre al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, mentre la Divisione di Polizia Anticrimine, ha redatto la proposta del Daspo per due anni e che il Questore di Como ha firmato.