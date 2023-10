Spoglie di San Gerardo. Un messaggio dal Papa

Anche Papa Francesco ha inviato un messaggio alla comunità parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano per l’arrivo da Monza, dopo 77 anni di attesa, dell’urna col corpo di San Gerardo dei Tintori. Oltre mille persone in corteo, i ragazzini del catechismo con le famiglie accanto ad Alpini, Protezione civile, Sos, Avis, Auser, Caritas e associazioni. Dopo il benvenuto di don Flavio Crosta, prevosto di Olgiate, Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere dell’Accademia Pontificia, ha dato lettura del messaggio del Santo Padre. "Voi olgiatesi siete devoti, amici di San Gerardo per la guarigione da una terribile malattia che falcidiava la popolazione. Il vostro legame con San Gerardo ha origini antichissime – ha scritto Papa Francesco – Ora, nel centenario della consacrazione della chiesa parrocchiale, la vostra comunità accoglie l’urna dando modo a tanti fedeli delle Diocesi di Como e Milano di approfondirne la conoscenza e vivere giorni intensi di preghiera". Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica.