"Spesi 200mila euro di soldi pubblici nel contenzioso"

Nelle scorse settimane sul tema era intervenuto anche l’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’interno che aveva espresso la sua preoccupazione per le "possibili conseguenze e ricadute sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico". Un finale dall’esito scontato invece per le opposizioni che contestano le spese legali che il Comune ha sostenuto per opporsi alle richieste dell’associazione. "Sono stati spesi quasi 200mila euro di soldi pubblici - conclude Antonio Pagani, Pd - per una questione che si sarebbe potuta risolvere senza entrare in contenzioso".