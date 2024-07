Spacciava in centro, un anno al pusher

Lo avevano tenuto d’occhio mentre spacciava hashish in piazza Volta, con la fidanzata. Per poi arrestarlo in flagranza di reato ad aprile. Ora Omar Fatnassi, 20 anni, di Como, italiano nato in Tunisia, ha deciso di patteggiare trovando l’accordo con la Procura a un anno di reclusione. I poliziotti già da qualche giorno tenevano d’occhio entrambi, Fatnassi e la ragazza, una ventunenne comasca che era stata denunciata a piede libero, per la quale le indagini procedono separatamente.

Durante l’appostamento, gli investigatori avevano monitorato tre cessioni di hashish, che erano state man mano sequestrate ai clienti identificati, cui si erano aggiunti 45 grammi della stessa sostanza quando sono gli agenti sono intervenuti, trovandoli addosso alla ragazza.

Secondo quanto era stato possibile ricostruire, Fatnassi si occupava dei contatti con i clienti e della consegna delle dosi, mentre a lei spettava la custodia della droga. Quando è stato arrestato, il ventenne aveva già alle spalle un altro arresto, per cui era comparso davanti al giudice a febbraio perché accusato di un tentato furto commesso in un cantiere, e sottoposto a obbligo di firma.

In piazza Volta la polizia di Stato si era attivata in seguito alle segnalazioni che indicavano la zona come un punto di riferimento della cessione di hashish a una clientela giovane, soprattutto nel fine settimana. Per lui la Procura aveva chiesto il giudizio immediato, essendo ancora sottoposto a misura, che è stato invece sostituito dal patteggiamento.

