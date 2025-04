Sottrazione fraudolenta di imposte. Titolare di studio di ingegneria nei guai

Era stato condannato per fatti identici nel 2022, e ora Andrea Zambetti Bolliger, 63 anni di Villa Guardia, titolare di uno studio di ingegneria, è andato nuovamente incontro a una misura cautelare e a un sequestro preventivo, con le stesse ipotesi di reato: sottrazione fraudolenta di imposte. Per la precisione, si parla di un debito erariale di un milione e 800mila euro, a fronte di regolari introiti della sua attività professionale, e del versamento di 180mila euro su un conto estero, in Germania, per il quale è stato disposto un equivalente sequestro preventivo.

Il Gip di Como Walter Lietti, pur riconoscendo il pericolo di reiterazione del reato, non ha accolto la richiesta di arresto del procuratore di Como Massimo Astori, decidendo di applicare all’indagato l’obbligo di dimora in provincia di Como, misura ritenuta idonea "Al fine di consentirgli di consentire la sua attività lavorativa e controllare il suo operato, evitando una allontanamento all’estero, con l’ulteriore prescrizione di comunicare alla Gdf il nuovo conto italiano che dovrà aprire per proseguire nella sua attività professionale con modalità non più fraudolente".

Gli introiti futuri saranno quindi controllati dalla Guardia di finanza, in quanto "il problema non è che Bolliger non debba più lavorare – prosegue il Gip – ma che i suoi guadagni non siano occultati al fisco". Pa.Pi.