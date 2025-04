Il proprietario di casa, quando lo ha incrociato per strada, ha riconosciuto il giovane ripreso dalle telecamere di sicurezza che a Pasqua si era introdotto in casa per rubare. Il danese, 25 anni, messo in fuga dall’allarme, è stato fermato da una pattuglia della Volante e denunciato per tentato furto aggravato. Non si esclude abbia visitato anche il cantiere di una casa in ristrutturazione in via per Brunate.