Spaccio di cocaina nel parcheggi dei supermercati del Comasco: arrestati due giovani

Como, 4 novembre 2024 – Arrestati con l’accusa di spaccio di cocaina in concorso, due cittadini albanesi di 20 e 24 anni, i domiciliati in un B&B a Laglio. I due serviva la piazza della periferia nord di Como, Cernobbio e delle località lungo la sponda ovest del lago utilizzando principalmente i parcheggi dei supermercati per incontrare i clienti da rifornire di droga

Gli investigatori della squadra mobile hanno deciso di seguire da vicino i movimenti dei due sospetti pusher i quali, a bordo di un'auto - una Ford Fiesta risultata intestata a un comasco - si stavano recando nei parcheggi dei vari supermercati della zona, tra Tavernola e Cernobbio, incontrandosi fugacemente con alcuni clienti. Gli agenti, hanno effettuato un controllo nei pressi di un bar di Carate Urio, dove i due albanesi si erano poi recati probabilmente per effettuare un'ulteriore consegna di stupefacente. Dall'ispezione sull'autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosti nel copri volante, alcune dosi di cocaina per un totale di 10 grammi e mezzo e in un cassetto del cruscotto denaro contante pari a 540 euro. Da Carate Urio i poliziotti si sono poi spostati nel B&B dove i due alloggiavano, trovando nascosti in un contenitore altri 60 grammi di cocaina divisi in dosi pronte per lo smercio e circa 2500 euro oltre a svariato materiale idoneo per la pesatura e il confezionamento della droga.

Portati in questura e identificati: sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.