Sino a martedì sulla Lariana serve pazienza

Saranno risparmiati i turisti che raggiungeranno Bellagio in auto durante il fine settimana, ma per tutti gli altri automobilisti per partire da oggi e fino a martedì sarà necessario armarsi di pazienza e attendere in coda sulla Lariana, dove si passerà solo a senso unico alternato per il via alle indagini geognostiche disposte dall’Amministrazione provinciale. I tecnici saranno al lavoro a Lezzeno e Bellagio e sulla Provinciale dalle 8.30 alle 17.30, festivi e prefestivi esclusi, mentre a Pognana le restrizioni saranno dalle 8 alle 20. I rilievi sono indispensabili per definire il progetto di difesa strada che collega Como a Bellagio dalle alluvioni e i rischi idrogeologici. Una risposta a quel che è accaduto negli ultimi due anni, in particolare a Blevio dove più volte, soprattutto in estate, la strada è rimasta interrotta per colpa delle colate di fango e detriti. I lavori interesseranno Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno, Bellagio e naturalmente Blevio dove a sua volta l’Amministrazione comunale attraverso i fondi del Next Generation Eu vuole mettere in sicurezza le valli in quota e i torrenti. In programma ci sono opere per oltre 2 milioni. In particolare la posa di reti parasassi in tratti ritenuti più vulnerabili e la manutenzione degli apparati di sicurezza esistenti, la riparazione e il rinforzo di muretti e parapetti.

"Queste opere non possono risolvere definitivamente le problematiche evidenziate dai rilievi – mette le mani avanti la Provincia – ma possono offrire una prima mitigazione del rischio, facendo da punto di riferimento rispetto agli impegni economici futuri". Gli interventi di messa in sicurezza proseguiranno fino al Ponte del Diavolo, all’ingresso di Bellagio.

R.C.