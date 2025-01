Sigilli alla discoteca . Non ha le autorizzazioni

Sospensione dell’attività disposta dal Questore per la discoteca Spazio di piazza Garibaldi a Cantù. Il provvedimento è stato notificato ieri, scaturito dai controlli interforze svolti venerdì sera, ed è motivato da due criticità: una presenza di persone superiori alla capienza consentita all’interno del locale, e la mancanza della segnalazione di avvio attività.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Como Marco Calì, verrà revocato solo quando la procedura amministrativa carente sarà sanata dalla proprietà, presumibilmente nei prossimi giorni. A svolgere i controlli sono stati i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Como, che venerdì sera hanno accertato la presenza, all’interno del locale, di 224 persone, compresi i dipendenti, rispetto alle 205 consentite per motivi di sicurezza. Successivamente, dall’esame delle autorizzazioni, è inoltre emerso che dal 2017 il locale ha condotto la sua attività di intrattenimento senza aver mai presentato al Suap le richieste di segnalazione di avvio attività di pubblico trattenimento, e non aveva mai ottemperato alla obbligatoria voltura della licenza a suo nome, risalente al 2004 con una differente composizione societaria.

Di fatto, l’iter di rilascio del nuovo titolo autorizzativo iniziato otto anni fa, non è mai stato portato a compimento, generando la carenza che oggi ha determinato l’immediata sospensione della attività, in attesa che venga completato sanato.

Il dispositivo firmato dal Questore, è stato emesso in violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: il servizio straordinario di controllo, a cui hanno partecipato anche Carabinieri. Guardia di finanza e Polizia Locale di Cantù, venerdì notte si era concentrato sul controllo dei locali pubblici e di intrattenimento di Cantù, con particolare attenzione a piazza Garibaldi, dove negli ultimi tempi si è verificato l’ennesimo episodio di aggressione tra giovani. Ma in generale, dopo l’indagine del 2017 che aveva messo fine a una scia di pestaggi avvenuti nei locali di piazza Garibaldi, che alle spalle avevano un disegno di infiltrazione ‘ndranghetista, i problemi in quella zona non sono mai del tutto cessati.