Sicurezza sul lavoro, denunciati titolare di un bar e gestore impianto sportivo nel Comasco: multe per 30mila euro

Due denunce per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sospensione di un'attività commerciale e sanzioni per circa 30mila euro. E’ il bilancio dei controlli effettuati in alcune attività commerciali dai carabinieri di Cantù in collaborazione con i militari del Nil di Como e del Nas di Milano.

In particolare sono stati denunciati in stato di libertà un 59enne, legale rappresentante di una società che gestisce un impianto sportivo, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e carenze strutturali, con la successiva segnalazione all'Ats di Como, e un 41enne, titolare di un bar, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa formazione dei lavoratori, mancata informazione in materia di sicurezza e rischi sul posto di lavoro. La denuncia è stata effettuata dai i militari della Stazione carabinieri di Cermenate, nell'ambito dei controlli eseguiti dai colleghi di Cantù.

Nel complesso sono state controllate due attività commerciali e 10 dipendenti, emesse sanzioni per circa 30mila euro, ed è stata sospesa un'attività commerciale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.