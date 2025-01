Si trasferisce da Como e trova lavoro, ma deve scontare un anno e mezzo di carcere: arrestato

Como – Doveva scontare un anno e mezzo di reclusione, al termine di condanne maturate e Como. L’uomo, 46 anni, di origine colombiana e residente a Como, è stato rintracciato questa mattina dalla Squadra Mobile, che ha dato esecuzione al provvedimento e lo ha portato in carcere al Bassone.

Per rintracciarlo, i poliziotti hanno fatto una serie di verifiche su di lui, da cui è emerso che nel frattempo si era trasferito a vivere fuori città, pur mantenendo la residenza a Como, e aveva trovato una occupazione stabile. È stato quindi raggiunto sul posto di lavoro, e portato in Questura per la notifica dell’ordinanza di carcerazione.