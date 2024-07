Como, sgombero in via Regina Teodolinda: controllate 12 persone e un arresto

Como, 23 luglio 2024 – Lo sgombero della Questura di Como nella zona dell’ex supermercato Leader Price di via Regina Teodolinda a Como, ha condotto allo smantellamento dei bivacchi di fortuna e all’allontanamento di 12 persone.

Il servizio, organizzato questa mattina, ha impegnato alcuni equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Locale di Como e personale specializzato di Aprica che ha provveduto allo sgombero delle varie masserizie e dell’immondizia accumulate nel tempo, ripristinando ordine e condizioni igieniche minime.

In totale sono state controllate 12 persone, di cui 3 cittadini italiani, 3 stranieri regolari e 6 cittadini stranieri irregolari sul territorio, trovati a bivaccare nell’area all’interno di giacigli di fortuna dove, oltre a materassi e coperte, sono stati trovati tantissimi oggetti - power bank, alimentatori per telefoni cellulari, orologi, occhiali da sole, biciclette di cui una elettrica ed un monopattino a batterie – del quale si cercherà di stabilire la provenienza, e un discreto quantitativo di hashish. Tra gli stranieri che sono stati portati in Questura, c’era un etiope di 28 anni colpito da carcerazione per una rapina commessa tempo fa.