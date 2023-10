Sfratto della Bocciofila. Anziani, giovani e famiglie protestano contro la chiusura

Oltre centocinquanta persone hanno partecipato, nel pomeriggio di ieri, all’evento organizzato da Roberto Adduci, che l’anno scorso era stato anche candidato sindaco, insieme ai giovani di Como e al Teatro Gruppo Popolare, per sostenere la protesta degli anziani della Bocciofila di via Balestra, dall’agosto scorso sulle barricate dopo che il Comune ha deciso di sfrattarli.

"A Como il diritto agli spazi è sempre più negato - hanno spiegato i ragazzi - molte persone hanno già espresso la loro solidarietà alla Bocciofila e anche noi abbiamo deciso di non mancare il nostro supporto contro questo sfratto".

E così a far visita agli anziani sono arrivati i giovani, ma anche tante famiglie che fin dal primo pomeriggio si sono iscritte all’associazione e hanno giocato a bocce. Alle 18.15 in via Balestra si sono esibiti gli Hugodada e al termine della loro esibizione un corteo autorizzato, scortato dalla Polizia Municipale e dalle forze dell’ordine, ha attraversato il centro storico diretto verso il Tempio Voltiano. "Abbiamo ricevuto la solidarietà di tante persone e moltissimi comaschi – spiega il vicepresidente Renato Fumagalli – questo ci fa molto piacere e ci aiuta in un momento così difficile. Questo pomeriggio (ieri ndr) ci sono stati i bambini che sono venuti a giocare a bocce con i loro genitori e i ragazzi che hanno organizzato un concerto e il corteo. La gente è con noi e anche se la decisione spetta ad altri (il Comune di Como), speriamo si riesca a raggiungere una soluzione". Roberto Canali