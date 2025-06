Servizio di trasporto sanitario speciale per i residenti dell’exclave

Finalmente i cittadini bisognosi dell’exclave potranno raggiungere gli ospedali della provincia di Como e farsi curare grazie a un servizio di trasporto sanitario disposto dall’amministrazione comunale. Allo scopo sono stati stanziati quasi 5mila euro destinati al trasporto degli abitanti che versano in uno stato di necessità e sono affetti da particolari patologie che rendono necessari trattamenti sanitari "che per la loro natura sono personalizzate e articolate, sia come luoghi da raggiungere che come orari di frequenza".

In paese non esistono centri ospedalieri e per questo gli abitanti di Campione sono costretti a curarsi in Svizzera, nelle cliniche della vicina Lugano, oppure andare oltreconfine negli ospedali comaschi. Nel 2020 l’allora assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in un incontro a Campione si era detto disponibile a valutare un servizio di trasporto gratuito per permettere agli abitanti dell’ex clave di curarsi nelle strutture italiane, per fortuna anni dopo ci ha pensato il Comune.