Como, parte la raccolta di donazioni per le persone senza fissa dimora: “Col freddo rischiano la vita”

Como, 14 novembre 2024 – Anche quest’anno la città di Como si organizza per offrire per tutto l’inverno ospitalità notturna alle persone senza dimora che non trovano riparo in altre strutture, lavorando per l’attivazione di una sessantina di posti aggiuntivi rispetto alle strutture di accoglienza già attive durante l’anno. La definizione del “Piano Freddo” è ancora in corso, in collaborazione tra Vicini di Strada, che riunisce le realtà che gestiscono servizi per persone senza dimora in città, il Comune di Como e l’Azienda Sociale Comasca e Lariana, ma intanto è partita la campagna per raccogliere risorse necessarie e far fronte all’emergenza.

Per garantire il diritto di ogni persona di essere riconosciuta in quanto tale e nel rispetto dei propri bisogni fondamentali, come quello di avere un riparo dal freddo per non rischiare la vita. Le modalità di donazione sono spiegate sul sito di Vicini di Strada, che rimanda come gli anni scorsi alla piattaforma della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca: clicca su questo link.

Tra gli scopi dell’iniziativa, oltre a quello di raccogliere le indispensabili risorse a sostegno del “Piano Freddo”, c’è anche quello di mantenere alta l’attenzione della cittadinanza sul tema della marginalità, condizione che accomuna un numero crescente di persone, sia italiane che straniere, e che vede la sua manifestazione più estrema nella condizione di privazione del diritto alla casa e di solitudine.

“Importante – spiegano i volontari – è sottolineare come le attività straordinarie di accoglienza del periodo invernale si inseriscono in un percorso più ampio di servizi, progetti e iniziative volte a migliorare la qualità della vita di chi si trova in condizioni di grave marginalità, promuovendo al contempo la cittadinanza attiva e consapevole”. Il “Piano Freddo” è organizzato dalla Rete degli Enti e dei Servizi per la Grave Marginalità, di cui fanno parte i Servizi Sociali del Comune di Como, l'Azienda Sociale Comasca e Lariana e gli enti e i servizi di Vicini di Strada.