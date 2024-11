Senza dimora al freddo. Un piano straordinario

Il piano freddo, anche per quest’anno è stato perfezionato ed è pronto a partire. Coordinato dalla rete Vicini di strada, Azienda Sociale Comasca e Lariana e Comune di Como, che fa capo al Coordinamento degli enti e dei servizi per la grave marginalità, ha l’obiettivo di rafforzare, nel periodo compreso dal 1° dicembre al 30 aprile, l’accoglienza dedicata alle persone senza dimora presenti sul territorio comasco, incrementando i posti letto messi a disposizione durante tutto l’anno dal Comune di Como e dalle organizzazioni del Terzo Settore. Le strutture coinvolte nella realizzazione del piano sono il dormitorio invernale, per soli uomini, di via Borgovico, con 35 posti letto, di cui 30 dedicati al piano freddo e 5 riservati alla gestione di situazioni di emergenza. Progetto Betlemme per uomini e donne, con 25 posti letto e una accoglienza presso alcune parrocchie della città e di Comuni limitrofi. Per la prima volta, la Comunità Pastorale di Albate-Muggiò ospiterà un gruppo di 5 donne, grazie ai volontari della parrocchia e con il supporto di un’operatrice dedicata. Inoltre Piccola Casa Federico Ozanam, con 7 posti letto. Queste misure straordinarie vanno a sommarsi a quelle già in essere attive tutto l’anno. Pa.Pi.