Senso unico alternato sulla Lariana ancora per un mese

Rimarrà a senso unico alternato almeno per un mese la Provinciale Lariana, nel tratto che attraversa il paese subito dopo la galleria Terzo in direzione Como, a causa del crollo del muro di una proprietà privata. La frana si è verificata nel giorno di Pasqua a causa della pioggia e il Comune, d’intesa con la Provincia, è immediatamente intervenuto con le limitazioni alla circolazione dopo un confronto con i vigili del fuoco. In seguito al sopralluogo si è deciso di confermare il provvedimento fino al termine dei lavori di consolidamento, ma l’intervento richiederà almeno un mese. Nel frattempo nel tratto a rischio la strada rimane ridotta a una corsia di marcia, delimitata da new jersey per proteggere le auto in transito e un semaforo per regolare il passaggio. Nei mesi scorsi la Provincia era già intervenuta sulla Lariana con una serie di interventi. Nei giorni scorsi i sindaci hanno anche scritto al prefetto Corrado Conforto Galli (foto) per sollecitare un intervento da parte dell’amministrazione di Como per rendere più agevole il traffico in ingresso in città.