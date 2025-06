Cocaina nei lucchetti, patteggia

Disseminava per la città lucchetti a combinazione che, come ha scoperto la Squadra Mobile di Como che lo aveva arrestato a ottobre scorso, utilizzava per nascondere dosi di cocaina, invitando i clienti a ritirarle, a lasciare il denaro, fornendo loro il codice di sblocco. Ambriory Calderon Castillo, 38 anni, residente a Como e di origine dominicana, ieri ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Massimiliano Iantorno. Quando era stato fermato, aveva 20 dosi di cocaina, quasi certamente destinate a essere posizionate nei key lock box. Nella cantina di casa, c’era un laboratorio artigianale di confezionamento della droga, oltre a 45 grammi di cocaina e 2 grammi e mezzo di marijuana. Ieri il difensore ha chiesto una ulteriore attenuazione della misura, su cui il Gup Walter Lietti si è riservato. Pa.Pi.