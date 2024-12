Scuole a rischio chiusura. Raccolti 8mila euro per la battaglia al Tar

Come i genitori del nido Magnolia di via Passeri (nella foto) anche le mamme e i papà degli istituti Luigi Carluccio e Nazario Sauro hanno deciso di presentare ricorso al Tar della Lombardia per fermare il Comune che vorrebbe chiudere, alla fine dell’anno scolastico, i due istituti del centro cittadino. "È un passo fondamentale per tutelare non solo i diritti degli alunni e delle famiglie coinvolte, ma anche il valore educativo e sociale che queste scuole rappresentano per il centro storico e la città di Como – spiegano i genitori delle scuole di via Perti e via Volta –. Un atto di difesa per la comunità, la chiusura delle due scuole avrebbe un impatto devastante: priverebbe i bambini di un’istruzione accessibile e di qualità nel loro quartiere e spezzerebbe legami consolidati tra famiglie, insegnanti e comunità locale". Nelle scorse settimane i genitori hanno raccolto 8mila euro già destinati a sostenere le prime spese legali. "La raccolta ha ottenuto un grande successo, dimostrando quanto questa causa sia sentita dalla comunità comasca. Il sostegno ricevuto è straordinario e rimane fondamentale per portare avanti questa battaglia – concludono – Questo ricorso non è solo un gesto di opposizione, ma anche un appello a ripensare le politiche scolastiche". Ro.Can.