Scivola sul sentiero. Salvato in quota

Stava camminando lungo il sentiero che conduce verso la cappella della Madonna delle Nevi, a Costa Volpino. Una zona abbastanza impervia. All’improvviso è scivolato per qualche metro: nella caduta il giovane ha battuto la testa sotto gli occhi degli amici che erano con lui. È successo ieri mattina attorno alle 8.30. Il gruppetto aveva deciso di fare una escursione e per questo era partito ben presto. La compagnia stava percorrendo un tratto di sentiero che dalla località Ciar porta al rifugio Magnolini, quando il 25enne è scivolato, un imprevisto che ha rischiato di trasformare una giornata in montagna in una disgrazia. Per cause ancora da chiarire il giovane ha perso l’equilibrio ed è scivolato.

Sono stati gli amici che erano assieme al 25enne a chiedere aiuto. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e nel frattempo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, oltre che dei tecnici del Soccorso alpino. Una volta recuperato, il 25enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovani XXIII, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

Le condizioni del giovane non paiono gravi, durante le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario del 118 non avrebbe mai perso conoscenza.

F.D.