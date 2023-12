Sciopero mezzi Atm a dicembre: quando è il prossimo. Orari, fasce di garanzia, chi lo proclama

Milano, 11 dicembre 2023 – Verso un nuovo sciopero nazionale: mezzi pubblici a rischio disagi anche a Milano. Venerdì 15 dicembre incroceranno le braccia i lavoratori che aderiscono ai sindacati Usb Lavoro Privato, Al Cobas e Cub Trasporti.

Secondo quanto riportato da Atm sul suo sito internet a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee, metropolitane e di superficie, dalle 8.45 alle 15 e, in serata, dalle 18 alle termine del servizio. Sono previste, quindi, le tradizionali fasce di garanzia, in avvio di giornata e nel pomeriggio.

Sono possibili ricadute anche sulle corse della funicolare Como-Brunate, gestita dall’azienda di trasporti milanese. In questo caso gli orari interessati all’agitazione sono la fascia mattina-pomeriggio fra le 8.30 e le 16.30 e quella serale dalle 19.30 al termine del servizio.

I disagi potrebbero anche riguardare Legnanese, Ovest Milanese e Basso Varesotto. Scioperano anche i dipendenti Movibus, nei seguenti orari: da inizio servizio alle 5.30, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine giornata.

Le motivazioni della protesta

Sono leggermente differenti le motivazioni indicate dai sindacati di base a giustificazione dello sciopero. Per Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti la mobilitazione è promossa “per il libero esercizio diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; per il superamento dei salari di ingresso; contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato – blocco delle privatizzazioni; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo; per una legge sulla rappresentanza; per il blocco delle spese militari”.

Al Cobas, invece, proclama lo sciopero “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza, superando il monopolio costruito sulla complicità di organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative”.

Adesione agli scioperi precedenti

Sul suo sito internet Atm ha aggiunto collegamenti a cui consultare le percentuali di adesione agli scioperi più recenti, sia per quanto riguarda il personale Atm, sia per quanto riguarda quello della funicolare Como-Brunate.