Como, schianto tra due moto a San Siro: morto a 35 anni Cristian Braga, grave l’altro centauro

Scontro frontale tra due moto sulla statale Regina a San Siro, ieri poco dopo le 17 in località Santa Maria, poco prima dell’ingresso della galleria. I due mezzi, di grossa cilindrata, si sono scontrati, strisciando sull’asfalto dopo l’urto e facendo sbalzare i rispettivi conducenti a lato della strada.

Cristian Braga, 35 anni di Dongo, è finito contro il muro di un’abitazione rimediando le ferite più gravi: i soccorritori del 118 lo hanno trovato già in condizioni di incoscienza, tentando fin da subito di rianimarlo per tenerlo in vita, per poi trasportarlo all’ospedale di Gravedona, dove è morto poco dopo l’arrivo.

Dall’altra parte della carreggiata, Giorgio Vida, 34 anni di Grandola ed Uniti, era finito contro il guarda-rail. Steso anche lui a terra in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118: il primo per trasportare Braga a Gravedona, cercando di accelerare il più possibile l’arrivo in pronto soccorso, che si è rivelato purtroppo inutile. Il secondo ha trasportato Vida all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato in codice rosso ed è stato ricoverato con prognosi riservata.

Mentre la Regina veniva chiusa per consentire l’intervento dei numerosi mezzi di soccorso, tra cui i vigili del fuoco, i carabinieri di Menaggio hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamiche dello scontro tra le due moto che viaggiavano in direzioni opposte, e che sono venute in contratto in corrispondenza di una leggera curva, pare agganciandosi.

embra inoltre che in quell’istante stesse anche transitando un’auto, che non ha avuto nulla a che fare con l’incidente, ma i militari stanno cercando di capire se uno dei due centauri stesse facendo un sorpasso, e più in generale quale dei due abbia invaso lo spazio opposto. Al momento, la dinamica non è ancora chiara.