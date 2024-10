Schianto contromano e auto contro un muro

La superstrada imboccata contromano, e poi lo scontro frontale. Nell’incidente, avvenuto domenica sera sullo svincolo di via della Pergola della statale 36 a Lecco, in direzione Ballabio, è rimasta ferita una ragazza di 24 anni, ricoverata a Lecco. Non è in pericolo di vita. Lo svincolo è rimasto chiuso un paio d’ore per consentire i rilievi della Stradale. Più gravi le condizioni di un ragazzo coinvolto nell’incidente avvenuto mezz’ora prima a Oliveto Lario dove un’auto con tre giovani di 20, 22 e 25 anni – colleghi di lavoro al Grand Hotel Bellagio – è finita contro un muro della statale Lecco-Bellagio, a Vassena. Il più grave è stato trasportato a Varese in elisoccorso in prognosi riservata, gli altri sono stati ricoverati a Lecco.