Scatta il senso unico alternato, ma occhio al peso dei veicoli

Dopo quasi ventiquattro ore di blocco totale, da ieri è parzialmente ripresa la circolazione lungo la statale Regina al Ponte del Passo. Anas ha infatti ripristinato la circolazione a senso unico alternato per i mezzi leggeri, sul ponte fortemente danneggiato da un camion finito contro un pilone, in attesa del completamento dei lavori di ripristino e di più attente valutazioni tecniche. Oltre al danno strutturale, ancora in fase di valutazione, il mezzo pesante ha infatti perso gasolio sull’asfalto e nel sottostante fiume Mera: questo ha reso necessario raschiare e ripristinare l’asfalto. In attesa di completare le prove di stabilità, la circolazione rimane vietata per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. "L’impegno di Anas – dice una nota divulgata ieri - e dell’ impresa esecutrice è stato massimo per il rispetto degli impegni assunti, di restituire al territorio la percorribilità della statale, agevolando gli spostamenti quotidiani". In campo anche l’Amministrazione provinciale di Como, con il servizio di disinquinamento acque. Pa.Pi.