Scampato al carcere maltrattava la compagna

Mentre stava scontando un periodo di misura alternativa al carcere ha commesso una serie di maltrattamenti sulla sua compagna, con cui conviveva. L’uomo, marocchino di 37 anni domiciliato a Carbonate, è stato prima arrestato e ora condannato a 2 anni di reclusione. La donna veniva ripetutamente insultata e malmenata, sia in casa che per strada. In un caso, mentre si trovavano in stazione, lui l’aveva colpita con pugni alla schiena e spintoni fino a farla finire a terra.