Scacco matto all’abbandono. Corsi su misura per gli studenti

Anche in Lombardia il fenomeno dell’abbandono scolastico coinvolge uno studente su dieci, il 9,9% secondo i dati Eurostat, per fortuna in calo rispetto al 13,3% raggiunto nel 2018. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di tutti, insegnanti e genitori in primis, spesso ricorrendo a strumenti didattici innovativi come quelli scelti dalla Cooperativa Sociale ’Il Manto’ di Como che offre ai ragazzi percorsi personalizzati di recupero. È nato così il progetto ’Fuori Classe’ basato su pratiche di accoglienza ed educazione condivisa con il supporto di psicologi che accompagnano i minori con difficoltà nel loro percorso evolutivo. Grazie al contributo di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti oltre 200 ragazzi della provincia di Como otterranno il sostegno di cui hanno bisogno per superare le loro difficoltà sui banchi. Si tratta di uno dei cinque progetti che Fondazione Cdp ha premiato in tutta Italia, erogando 1,6 milioni di euro, grazie alla seconda edizione del bando ’A Scuola per il Futuro - Insieme per contrastare l’abbandono scolastico’. "Investire nel capitale umano è sempre più strategico, e la collaborazione tra istituzioni e società civile è fondamentale affinché ogni studentessa e studente possa continuare il proprio percorso di formazione - sottolinea il presidente Giovanni Gorno Tempini - In questo momento storico, è una questione cruciale per garantire solide basi al futuro del nostro Paese. Per questo il contrasto alla dispersione scolastica è uno dei pilastri dell’azione della Fondazione Cdp, che ha intensificato il proprio impegno negli ultimi anni". Ognuno dei cinque progetti affronta un aspetto specifico dell’abbandono: l’assistenza per ragazzi con disabilità, supporto per minori stranieri, attività preventive per adolescenti a rischio, oltre a laboratori di arte, cultura e Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

"Ogni progetto premiato punta a rispondere in modo mirato alle situazioni di vulnerabilità che spesso portano all’abbandono scolastico . conclude Tempini - Le iniziative coinvolgeranno scuole, enti locali, studenti e famiglie in percorsi educativi, formativi e di ascolto, offrendo anche strumenti di sostegno psicologico per ragazzi che vivono forme di isolamento".