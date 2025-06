Truffa coi bonus da un milione e mezzo. Tre gli indagati

ROVELLASCA (Como) Una truffa da quasi un milione e mezzo di euro, realizzata da due società grazie al sistema di cessione dei crediti consentito dai Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione. Sono tre gli indagati, riconducibili a due società di Rovellasca e Cabiate, accusati di truffa aggravata, a conclusione delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, coordinate dal sostituto procuratore Antonia Pavan. Gli accertamenti si sono concentrati su Cristiano Chirano, 46 anni di Rovellasca, amministratore unico della società Ets srl di Rovellasca, e due amministratori della Green Service di Milano con sede operativa a Cabiate: Manuel Favaro, 38 anni, e Christan Marcello, 44 anni, entrambi di Seregno. Secondo le accuse, sfruttando le agevolazioni concesse dallo Stato nel periodo post Covid unitamente al meccanismo di cessione dei crediti, nel 2021 avrebbero rappresentato all’Agenzia delle Entrate falsi crediti intestati a ignari soggetti, per lavori edili del 2021 mai eseguiti. In particolare, la Ets vantava un credito d’imposta pari a un milione e 467mila euro per lavori edili, "in realtà mai eseguiti", sostiene la Procura, con la successiva cessione del credito a Green Service attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti. Pa.Pi.