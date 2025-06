Si è presentato dal titolare di un negozio di riparazione cellulari di via Milano, chiedendogli la somma di 2400 euro, senza aggiungere altre spiegazioni, se non che avrebbe rovinato lui e il fratello se non avesse ottenuto i soldi. L’uomo, un pakistano di 30 anni è tornato anche il giorno successivo. Ma il titolare ha chiamato i carabinieri che l’hanno denunciato.