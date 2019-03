San Fermo della Battaglia (Como), 8 marzo 2019 - Il reparto di Oncologia dell'ospedale Sant'Anna e l’Associazione “Tullio Cairoli” hanno organizzato in occasione della Festa della Donna la settima edizione di “Donne allo Specchio” con l’incontro dal titolo “Cure&Parole”, svoltosi oggi pomeriggio nel presidio di San Fermo della Battaglia.

Oltre sessanta le donne che hanno partecipato all'incontro al quale sono intervenuti Alberto Pierini, responsabile della struttura di Senologia dell’ospedale Sant’Anna, che ha illustrato i servizi della Breast Unit, e Paola Zavagnin, conduttrice dei gruppi Mindfulness e di Auto-Mutuo-Aiuto, che ha presentato il progetto di scrittura creativa. A seguire la parola è passata a Loretta Pizio, socia fondatrice di APEO, l'Associazione professionale di Estetica Oncologica, che ha annunciato la collaborazione tra l'associazione e l'Oncologia del Sant'Anna secondo le modalità illustrate da Carmelina di Lella, coordinatrice del Day Hospital Medico-Oncologico.

APEO ha offerto sedute di trucco e consigli per la cura della pelle con le sue estetiste specializzate per le signore in trattamento nei reparti di Oncologia e Radioterapia della struttura comasca.

L'evento è stato patrocinato da Fondazione Veronesi, Confartigianato-Donne Impresa di Como, e realizzato in collaborazione con NoiSempreDonne onlus e con il contributo incondizionato di Camst.