San Fermo della Battaglia, operaio schiacciato da escavatore

San Fermo della Battaglia, 20 marzo 2024 – È rimasto schiacciato sotto un piccolo escavatore, rimediando ferite che hanno reso necessario il suo trasporto e ricovero in ospedale. L’infortunio, che ha coinvolto un operaio di 50 anni, è avvenuto questa mattina a San Fermo della Battaglia, in via Paolo Borsellino in località Cavallasca, lungo la strada.

Da una prima ricostruzione, il mezzo di lavoro si sarebbe adagiato su un fianco mentre scendeva da un camion cassonato, utilizzando due scivoli, schiacciando l’operaio. Per il suo soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como insieme ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Accertamenti in corso per ricostruire l’incidente