Sale sul tetto per effettuare alcuni lavori. Fatale per un ottantenne il volo di alcuni metri

CARLAZZO (Como)

Un tragica caduta dal tetto, mentre stava facendo alcuni lavori di manutenzione nella sua abitazione. È morto sul colpo ieri mattina Graziano Antonio Caneva, 80 anni, originario di Carlazzo e residente in via Sant’Antonio, dove ieri mattina ha deciso di sistemare qualcosa sul tetto di casa. Alle 8.30 è salito, utilizzando una scala, ma poi all’improvviso è caduto, facendo un volo di alcuni metri che gli ha causato ferite gravissime. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e sul luogo dell’incidente sono arrivate subito un’ambulanza e un’automedica partite da Porlezza: il medico, davanti alla gravità della situazione, nel frattempo aveva chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo dalla base di Como. Ma per Caneva ormai non c’era più nulla da fare. Le lesioni riportate in quella caduta e nell’impatto a terra, erano state troppi gravi, e il tentativo di rianimazione che sempre viene preso in considerazione, non ha portato a nulla. Il medico del 118, ha dichiarato il decesso sul posto. Per ricostruire l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Menaggio, che hanno indentificato la vittima e verificato i motivi per cui era salito sul tetto, e le condizioni. Il magistrato di turno non ha ritenuto di dover fare particolari accertamenti. I funerali sono già stati fissati, contestualmente all’annuncio di quanto accaduto, giunto dalla moglie, dai figli e dalla figlia e da tutti i familiari. Si svolgeranno martedì 1° ottobre alle 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di Carlazzo. Nel frattempo, da parte di molte persone residenti in paese, o che comunque lo conoscevano, spesso anche con il suo soprannome, “Togn“, ieri sono giunti messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.

Paola Pioppi