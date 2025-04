Sala slot chiusa dal questore cinque giorni

Sospensione dell’attività per cinque giorni, decisa dal Questore di Como Marco Calì, per la sala slot Real Dream di Montano Lucino, in via Leopardi 1. Secondo quanto accertato dalla polizia della Divisione Amministrativa, il responsabile - un cittadino di origine cinese di 32 anni - non era presente durante gli orari di apertura della sala. I poliziotti hanno accertato che il titolare negli orari di apertura del locale, non era presente o in molti casi dormiva in un ripostiglio, consentendo a persone estranee di gestire l’attività.