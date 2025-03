Saati, fatturato record nel 2024. Settecento euro ai dipendenti per festeggiare il traguardo

Per festeggiare un anno da record, il 2024, chiuso con un fatturato che ha superato i 200 milioni di euro, alla Saati di Appiano Gentile hanno deciso di premiare gli oltre mille dipendenti con 700 euro in busta paga. Nata ad Appiano Gentile nel 1935, Saati è una società chimico-tessile che produce tessuti tecnici per uso industriale. I suoi prodotti si rivolgono ai mercati della filtrazione, della stampa tessile e serigrafica e della protezione balistica. I suoi filtri, in particolare, hanno una vasta gamma di applicazioni: dall’automotive agli impianti di depurazione, dagli elettrodomestici alla telefonia, dal settore diagnostico medicale a quello alimentare.

A ricevere il riconoscimento non saranno solo i dipendenti italiani, oltre 450 nelle quattro sedi lombarde (3 in provincia di Como e una nel Milanese), ma anche tecnici e operai degli altri tredici impianti produttivi che l‘azienda ha aperto in Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Corea e Cina. "Fili tessuti, polimeri mescolati, idee nate e trasformate in realtà. Dal 1935 a oggi, Saati ha attraversato il mondo, superato sfide e scritto la sua storia fatta d‘innovazione e persone - il messaggio che il presidente Alberto Novarese ha rivolto a tutti i dipendenti all‘inizio di febbraio in occasione dell‘anniversario di fondazione del gruppo -. Questi 90 anni ci hanno regalato incontri indimenticabili, viaggi che ci hanno ispirato, prove che ci hanno resi più forti. Ma soprattutto, ci hanno dato una squadra straordinaria che ogni giorno contribuisce al successo di Saati. Il passato ci ha portati fin qui, il futuro è tutto da scrivere".

Lo scorso 16 gennaio Saati era stata inserita tra le 151 imprese nazionali capaci di ottenere la Certificazione Top Employers Italia 2025 rilasciata da Top Employers Istitute, l’ente certificatore globale che analizza le imprese che raggiungono e soddisfano gli standard richiesti nell‘ambito delle risorse umane.

Roberto Canali